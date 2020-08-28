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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Nikola Kalinic sesleri
28.08.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Nikola Kalinic sesleri

Lazio ile Fenerbahçe arasında Vedat Muriç’in transferi için görüşmeler sürüyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Nikola Kalinic sesleri
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Muriç’in ayrılmasından sonra bu bölge için adaylar arasında Nikola Kalinic yer alıyor. Fiorentina’da yaptığı çıkış sonrası Milan’a transfer olan Hırvat forvet daha sonra Atletico Madrid ve Roma formaları giydi.

Bonservisi Atletico Madrid’de bulunan 32 yaşındaki futbolcu artık sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Deneyimli forvet fiziksel yapısıyla Vedat Muriç’i de andırıyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçede Nikola Kalinic sesleri

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