Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Nikola Kalinic sesleri

Muriç’in ayrılmasından sonra bu bölge için adaylar arasında Nikola Kalinic yer alıyor. Fiorentina’da yaptığı çıkış sonrası Milan’a transfer olan Hırvat forvet daha sonra Atletico Madrid ve Roma formaları giydi.

Bonservisi Atletico Madrid’de bulunan 32 yaşındaki futbolcu artık sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Deneyimli forvet fiziksel yapısıyla Vedat Muriç’i de andırıyor.

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