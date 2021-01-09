Transfer haberleri | Fenerbahçe'de tüm gözler Mesut Özil'de!

Futbolcular da ilgili

Transfer dünyasını heyecanlandıran Mesut Özil-Fenerbahçe haberleri herkesin ilgisini çekiyor. Bu durum sarı-lacivertli futbol takımı ve teknik heyeti tarafından da merakla takip ediliyor. Transferin bitme aşamasına geldiği haberlerinin çıkmasıyla beraber hem futbolcular hem de teknik direktör Erol Bulut ve yardımcıları sıcak gelişmeyle yakından ilgileniyor. Ancak bu durum takım üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmıyor, tam tersi heyecanlı bir gelişme olarak görülüyor.

Yeniden olumlu hava

Erol Bulut’un ‘Önümüzdeki günlerde netleşir’ ifadesi de sabırsızlığı artırdı. İngiltere başta olmak üzere Avrupa basınında bir anda Erol Bulut’un açıklamaları öne çıkarıldı. Lig yarışını ilgilendiren Alanyaspor maçının kazanılması ve Mesut Özil gelişmelerinin artması camia üzerinde de olumlu bir etki bıraktı. Geçtiğimiz ay gelen yenilgiler ve Max Kruse gelişmesiyle umutsuzluğa kapılan Fenerbahçe’de hem başarılı sonuçlar hem de Özil transferi yeniden olumlu bir hava oluşturdu.

‘Sultanahmet’ paylaşımı!

Fenerbahçe’nin transferde geri sayıma geçtiği Mesut Özil, dün sabah yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla herkesi heyecanlandırdı. Dünyaca ünlü yıldız, Instagram hesabından yayınladığı Cuma mesajında İstanbul’da bulunan Sultanahmet Camii’ne yer verdi. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Boğazı’ndan bir paylaşım yapan Özil, ilk kez bir Cuma mesajında İstanbul konumunu ekledi ve İstanbul’da bulunan bir camii fotoğrafını koydu. Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe taraftarları tekrar büyük bir heyecan yaşadı.

Taraftarlar hazır

Mesut Özil ile ilgili gelen transfer haberleri taraftarları çok heyecanlandırıyor. Şimdiden birçok Fenerbahçe taraftarı Özil’in gelmesine hazırlanıyor. Sosyal medyada göze çarpan fotoğraflarda taraftarların formalarını hazırladığı görülüyor. Birçok taraftar Fenerium’a giderek satın aldıkları ya da varolan formalarının arkalarına ‘Özil’ yazdırmaya başladı. Şu anda 10 numaralı formayı alamayacak olmasına karşın taraftarlar dünyaca ünlü futbolcu için 10-Özil yazdırmaya başladı.