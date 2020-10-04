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04.10.2020 - 14:33 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrası yeniden transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Alanyaspor'da forma giyen Bakasetas için resmi teklifini yaptı. Akdeniz ekibinin vereceği yanıta göre Sarı-lacivertli ekip transfer harekatını şekillendirecek.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!
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Süper Lig'de sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe 4. hafta maçında sezonun flaş takımlarından Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Özellikle son dakikaları büyük bir heyecana sahip olan mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu maçın ardından transferin hızlı takımı Sarı Lacivertliler yeni yıldız oyuncular için girişimlerini hızlandırdı.

beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe Alanyaspor'da forma giyen Bakasetas için resmi teklifini yaptı. Akdeniz ekibinin vereceği yanıta göre Sarı Lacivertli ekip transfer harekatını şekillendirecek.

Gelen bilgilere göre teknik direktör Erol Bulut da eski öğrencisini takımda görmeyi çok istiyor. Yunan oyuncu da transferin gerçekleşmesine sıcak bakıyor.

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Transfer haberleri | Fenerbahçeden Bakasetas için resmi teklif

 

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