Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon Euro
08.09.2020 - 16:23 | | FANATİK

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon Euro

Fenerbahçe, son olarak PSG forması giyen Edinson Cavani'ye teklif götürüyor. Kadrosunu Sosa, Thiam, Novak gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Sarı - lacivertliler, Uruguaylı yıldız Cavani'yi transfer etmek istiyor.

ABONE OL

Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe hız kesmiyor. Vedat Muriç'i Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya satan Fenerbahçe'nin yeni forvet arayışları başladı. Gözünü karartan sarı lacivertli yönetimin hedefinde çok önemli bir golcü var. Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertlilerde bu transferi başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiyor. Fenerbahçe tecrübeli golcünün menajeri ile temas kurdu.

Fenerbahçe Cavani'ye 5 milyon Euro önerirken Bu rakam yeterli bulunmadı. 33 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı ile ilgili başkan Koç ve Belözoğlu ikilisi kulübün şartlarını düşünerek değerlendirmede bulunuyor. Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan sarı lacivertliler Cavani için bir formül bulması halinde transferi bitirmeye çalışacak.

6 yıl Paris Saint Germail forması giyen Edison Cavani Fransa ligi, kupa ve Anrupa'da çıktığı 301 maçta 200 gol 43 asistlik performans sergiledi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Canlı yayında bombayı patlattı! 'Bonservisini alıp geliyor'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den bir imza daha! Anlaşma sağlandı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sosa'dan Emre Belözoğlu'na övgü ve teşekkür

Transfer haberleri | Fenerbahçeden Cavaniye 5 milyon Euro

Rangers'ta forma giymiş en iyi İngiliz oyuncular!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da!
    Transfer haberleri | Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da!
  2. Gekas'tan Samsunspor'a destek
    Gekas'tan Samsunspor'a destek
  3. Son dakika | Erzurumspor, Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
    Son dakika | Erzurumspor, Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
  4. Son Dakika | Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
    Son Dakika | Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
  5. Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon Euro
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon Euro



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Kolarov resmen Inter'de...

Son dakika | Kolarov resmen Inter'de...

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği yapılandırmasında!

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği yapılandırmasında!

Son dakika | Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası! 7'si futbolcu...

Son dakika | Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası! 7'si futbolcu...

Fenerbahçe çılgınlığı! Bayern'i bile geçti...

Fenerbahçe çılgınlığı! Bayern'i bile geçti...

Sıradaki Haber