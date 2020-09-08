Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Cenk Tosun harekatı!

Fenerbahçe'nin forvet hattı için Kalinic ve Zahavi isimleri sıkça telaffuz edilirken dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, bonservisi Everton'da olan Cenk Tosun için düğmeye bastı. Belözoğlu'nun Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile telefonla görüştüğü ve milli futbolcu için nabız yoklayıp, ilk teklifi sunduğu belirtildi.

ÇAPRAZ BAĞI KOPMUŞTU!

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, gelecek sezon planlamasında düşünmediği 29 yaşındaki Cenk'in, Türk takımına gönderilmesinin iki taraf için de kazançlı olacağı haberde yer aldı. 2022 Haziran'ına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan milli golcü, geçen sezon devre arasında Crystal Palace'a kiralık gönderilmiş ancak sağ diz ön çapraz bağından yaşadığı sakatlık ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Everton'a geri dönmek zorunda kalmıştı.

ADA'DA 49 MAÇA ÇIKTI

2018'de Beşiktaş'tan 25 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de 49 maça çıktı. 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu Süper Lig kariyerinde ise G.Antep ve Beşiktaş formasıyla 205 karşılaşmada görev alırken 80 gol, 13 asistte imza attı.

'FENERBAHÇE'DE KALIP FORMA SAVAŞI VERECEĞİM'

Fenerbahçe yönetimi, Nabil Dirar'ın sözleşmesini feshetmek istiyor ancak Faslı oyuncu bu karara sıcak değil. 2022'ye kadar sözleşmesi olan 34 yaşındaki sağ kenar oyuncusunun, yönetimle yaptığı toplantıda "Burada kalarak forma savaşına girmek istiyorum" dediği öğrenildi. Sakatlığı geçen oyuncu dün akşam antrenmanında takımla çalıştı.

PİNİ BALİLİ'DEN ZAHAVİ'YE TAVSİYE

Türkiye'de İstanbulspor, Kayseri, Sivas, F.Bahçe ve Antalya forması ile uzun yıllar futbol oynayan Pini Balili, adı Fenerbahçe ile anılan vatandaşı Zahavi'ye tavsiyelerde bulundu. Şu an 41 yaşında olan İsrailli eski yıldız şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'ye giderse kariyerinin en unutulmaz deneyimini yaşar. Futbol tutkusunun ne olduğunu öğrenir. İstanbul deneyimini yaşamasını şiddetle tavsiye ederim. Başarılı olamazsa da kimse onu evinin önünde bekleyip taşlamaz."

BULUT, SOSA'YI ALKIŞLATTI

Fenerbahçe'ye imza atmasının hemen ardından Koronavirüs testi pozitif çıkan Jose Sosa, dün sağlık kontrolünden geçirildi. Tek başına çalışmalarını sürdüren Arjantinli yıldız, dün ilk kez takıma katıldı. Teknik direktör Erol Bulut, oyuncusunun dönüşünü tüm takıma alkışlatarak kutladı. 35 yaşındaki Sosa bugün 14.00'te basın toplantısı yapacak.

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ

Sezonun başlamasına 3 gün kala iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını açıkladı. F.Bahçe 3.25'le favori gösterildi. Onu G.Saray (3.60), Trabzon (4.25), Beşiktaş (5.00) ve Başakşehir (5.50) takip etti.