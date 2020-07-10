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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Romalı Diego Perotti'ye resmi teklif!
10.07.2020 - 00:59 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Romalı Diego Perotti'ye resmi teklif!

Fenerbahçe'de transferde son dakika... Sarı-lacivertli takım Roma'da forma giyen Diego Perotti için resmi teklifte bulundu.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Romalı Diego Perotti'ye resmi teklif!
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Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Roma'dan Diego Perotti için resmi teklifte bulundu.

Trt Spor'u haberine göre; Roma’dan ayrılmak isteyen Arjantinli oyuncu için menajeri Fenerbahçe ile görüşmelerde mesafe kaydetti.

Kulübünde yılda 2.8 milyon euro net maaş kazanan Perotti’yi kulübü Roma da gönderip maaş bütçesini düşürmek istiyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçeden Romalı Diego Perottiye resmi teklif

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