Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Romalı Diego Perotti'ye resmi teklif!

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Roma'dan Diego Perotti için resmi teklifte bulundu.

Trt Spor'u haberine göre; Roma’dan ayrılmak isteyen Arjantinli oyuncu için menajeri Fenerbahçe ile görüşmelerde mesafe kaydetti.

Kulübünde yılda 2.8 milyon euro net maaş kazanan Perotti’yi kulübü Roma da gönderip maaş bütçesini düşürmek istiyor.

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