Transfer haberleri - Fenerbahçeli İsmail Yüksek Balıkesirspor'a kiralandı!

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralandı.

Kocaelispor ile ismi anılan İsmail Yüksek transferin son günü hatta son dakikalarında Balıkesirspor ile 1 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu daha fazla forma şansı bulabilmek için Balıkesirspor'u tercih etti.

3. Lig ekibi Gölcükspor'da 27 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksük ile Trabzonspor ve Antalyaspor da yakından ilgilenmişti. Genç oyuncunun tercihi Fenerbahçe olmuştu.