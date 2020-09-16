Transfer haberleri | Fenerbahçeli Jailson'a Dalian Pro talip oldu

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için Çin kulübü Dalian Pro'dan teklif geldiği iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu için Dalian Pro takımı teklif yaptı.

Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro takımında Salomon Rondon, Marek Hamsik gibi önemli isimler var. Jailson bu sezon Rizespor ile oynanan maçta kadroda yer almış ancak oynamamıştı. Jailson'un daha sonra takımla idmanlara katılmadığı bildirilmişti.