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29.08.2020 - 12:43 |

Transfer haberleri | Ferdi Kadıoğlu için Türkiye, Hollanda ve Kanada karşı karşıya

Babası Türk, Annesi ise Kanada doğumlu olan ve Hollanda'da doğan Ferdi Kadoğlu'nun milli takım tercihi için kıyasıya bir yarış var. Ferdi'nin yapacağı seçim Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.

Transfer haberleri | Ferdi Kadıoğlu için Türkiye, Hollanda ve Kanada karşı karşıya
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NEC Nijmegen'den iki sezon önce 1,4 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu gelecek vadeden genç bir oyuncuydu.Şu anda 20 yaşında olan Ferdi, beklediği kadar forma şansı bulamasa da piyasa değeri 4 milyon avroya kadar yükseldi. Babası Türk, annesi Kanada doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu, şu ana kadar sadece dünyaya gözlerini açtığı memleket olan Hollanda'nın formasını giydi.

Hollanda U16'da başlayan milli macerasında farklı kategorilerde 42 maça çıkan Kadıoğlu, Fenerbahçe'de yedek kaldığında bile millî takımdaki yerini korudu. Şimdi ise üç ülke Ferdi için kıyasıya bir yarışa girdi.

GÖNLÜ TÜRKİYE'DEN YANA
Bir yanda babasının ülkesi Türkiye, diğer yanda annesinin doğduğu memleket Kanada ve elbette Hollanda, Ferdi Kadıoğlu'na A Takım için davette bulundu. Özellikle Hollanda, emek harcadığı Ferdi'yi kaptırmamak için büyük çaba harcıyor. Ancak genç oyuncunun gönlü ay-yıldızdan yana...

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun Türkiye'yi seçmesi yönünde tavsiyede bulunduğu Ferdi Kadıoğlu, nihai kararını Şenol Güneş'le yapacağı görüşmeden sonra verecek.

YABANCI OLABİLİR
Topuk Yaylası kampının parlayan yıldızının millî takım kariyerini ay yıldız altında sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aksi takdirde hem Türkiye önemli bir yeteneği kaybedecek hem de Fenerbahçe'nin yerli oyuncusu yabansı statüsüne geçmiş olacak.

Transfer haberleri | Ferdi Kadıoğlu için Türkiye, Hollanda ve Kanada karşı karşıya

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