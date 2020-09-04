Transfer haberleri | Fode Koita, Beşiktaş için Kasımpaşa yönetimiyle görüştü

Siyah-Beyazlılar’ın santrfor adaylarından olan Fode Koita isyan bayrağını açtı...Geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa formasıyla 25 maça çıkan ve 12 gol, 3 asistlik harika bir performans sergileyen Gineli forvet kendisine ilgisini belirten Beşiktaş’la her konuda el sıkışmış ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçmişti.

Thiam örneği...

Ancak Mavi-Beyazlılar, Kara Kartal’ın üst üste yaptığı teklifleri reddetti. Mame Thiam’ın, Fenerbahçe’ye bedelsiz transferini de göz önünde bulunduran 29 yaşındaki oyuncu, Paşa’dan kolaylık istedi. Koita ile yönetimin görüşmeleri devam ederken, en kısa zamanda Beşiktaş’ın ufak bir iyileştirmeyle yeni teklifini Kasımpaşa’ya ileteceği vurgulandı.

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