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23.09.2020 - 20:49 |

Transfer Haberleri | Frank De Boer Hollanda Milli Takımı ile imzaladı

Hollanda Futbol Federasyonu Milli Takım teknik direktörlüğü için Frank De Boer'le 2022'ye kadar anlaşma imzaladı.

Transfer Haberleri | Frank De Boer Hollanda Milli Takımı ile imzaladı
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı teknik adam Frank De Boer Hollanda Milli Takımı'na imza attı. Ronaldo Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesinin ardından boşalan koltuğa Frank De Boer'in getirildi.

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılar yakalayan De Boer teknik adamlık kariyerinde zaman zaman hayal kırıklıkları yaratmıştı. 2008-2011 arasında Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan De Boer, daha sonra sırasıyla Ajax, Inter, Crystal Palace ve MLS ekiplerinden Atlanta United'da görev yapmıştı.

Transfer Haberleri | Frank De Boer Hollanda Milli Takımı ile imzaladı

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