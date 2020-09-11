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11.09.2020 - 12:40 | | Sporx

Transfer Haberleri | Fred'den Galatasaray için transfer açıklaması

Manchester United'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred, Galatasaray iddialarına yanıt verdi.

Transfer Haberleri | Fred'den Galatasaray için transfer açıklaması
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Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in adı Galatasaray ile anılırken, sıcak bir açıklama geldi.

Ajax'tan Van de Beek transferi sonrası kiralık olarak gidebileceği iddiaları çıkan Fred, böyle düşünmüyor. İngiliz ekibinden ayrılmak istemediğini söyleyen Fred itiraflarda bulundu.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

İngiliz basınında Fred - Galatasaray eksenli haber kaleme alınırken, 27 yaşındaki oyuncu, "Burada kalmak istiyorum. İsteğim bu yönde" dedi.

"KUPALARI DA KAZANACAĞIZ"

Fred ayrıca, "Buradan gitmek istemiyorum. Her zaman dediğim gibi, bu takım için önemli bir oyuncu olmayı ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Orta sahaya yapılan Van de Beek transferi daha güçlendiğimiz anlamına geliyor, bu durum hepimiz için iyi. Bu sezon daha çok oyuncuya ihtiyacımız olacak. Zorlu bir takvim bizi bekliyor. Büyük bir kulüpte oynuyorsanız, her zaman rekabet vardır. Buna alışığım, MANU'ya geldiğim ilk günden beri böyleydi. Takım olarak iyi yoldayız, yakında kupalar da gelecek" sözlerini kullandı

2018'de Shakhtar'dan 59 milyon euro bonservisle alınan Fred, MANU'da toplam 73 maça çıkarken 3 gol atıp 5 asist başarısı gösterdi.

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Transfer Haberleri | Fredden Galatasaray için transfer açıklaması

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