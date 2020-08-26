Transfer haberleri | Fulham, Mario Lemina transferi için Southampton'la anlaştı!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Lemina, Fulham yolcusu.

France Football'ın haberine, Fulham kulübü Southampton ile yaptığı görüşmelerin ardından Lemina transferinde anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve sarı kırmızılıların bu sezon tekrar kiralamak istediği Lemina için Southampton, bonservis bedeli talep ettiği için transfer çıkmaza girmişti. France Football, devreye giren Fulham'ın Southampton ile anlaştığını ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını yazdı.

Mario Lemina geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda ise yine 4 maçta forma giydi. Lemina toplamda 28 maçta 1 gol attı.