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08.08.2020 - 16:26 | | Ajansspor

Transfer haberleri | Galatasaray, Altınordu'dan Hüseyin Atakan Üner'in peşinde

Galatasaray'ın Altınordu'dan transfer etmek istediği Hüseyin Atakan Üner, kimdir, kaç yaşında? Sarı kırmızılı takım aradığı kanat oyuncusunu Altınordu'da buldu.

Transfer haberleri | Galatasaray, Altınordu'dan Hüseyin Atakan Üner'in peşinde
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Bir süredir sağ kanat için alternatifler arayan Galatasaray'da teknik heyet aradığını 1. Lig takımlarından Altınordu’da buldu.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca 'Fatih Terim futbolcusu' olarak bir imza da oluşturan tecrübeli çalıştırıcının profilen en uygun isim Hüseyin Atakan Üner...

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin’in bir süre takip ettikten sonra Fatih Terim’e bildirdiği, Terim’in de çok beğendiği ve onay verdiği 21 yaşındaki futbolcu için Altınordu kulübüyle temasa geçildi.

Önümüzdeki hafta içinde tarafların masaya oturması bekleniyor.

Fransız kulübü Lille’in ve Beşiktaş'ın da istediği sağ kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisinin istediği bonservis ücretini karşılayıp, Atakan’ı kampa yetiştirmeyi hedefliyor. Hüseyin Atakan Üner bu sezon 4 gol atıp 8 asist yaptı.

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