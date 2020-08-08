Transfer haberleri | Galatasaray, Gökhan Akkan ve Volkan Babacan ile temasta!

Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla yeni sezonda kaleye tecrübeli bir ismi koymak isteyen Galatasaray, yerli isimlere yöneldi. Daha önce de gündeme gelen Başakşehir kalecisi Volkan Babacan ile Çaykur Rizespor'un eldiveni Gökhan Akkan listenin üst sıralarında yer alıyor.

Oyuncuların menajerleriyle kontak kuran sarı-kırmızılılar iki ismin de transfere sıcak bakmasıyla elini güçlendirdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, iki kulübün başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

İKİSİNİN DE KONTRATI SÜRÜYOR

Bir dönem A Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan, giydiği kaleci kazağı nedeniyle 'Pembe panter' lakabını almıştı. 31 yaşındaki file bekçisinin sezon sonu kontratı bitecekti fakat kulübü Başakşehir 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.

Ç. Rizepor'un 25 yaşındaki kalecisi Gökhan'ın ise 2 sezonluk mukavelesi bulunuyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Gökhan 45 gol yese de 6 maçta kalesini kapatmayı başardı. Volkan ise yerini Mert Günok'a kaptırdığı için sadece 5 maçta oynarken 3'ünde kaleyi kapattı.

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi