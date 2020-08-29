Transfer haberleri | Galatasaray Halil Akbunar'a talip oldu! Takas teklifi...

Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları içerisinde Göztepeli Halil Akbunar'ı kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

TRTSpor'un haberine göre; Halil Akbunar'ın transferi için ilk görüşmeleri Fatih Terim ile Mehmet Sepil gerçekleştirdi. Aslan'ın Halil Akbunar isteği karşılığında Göztepe'nin de Martin Linnes'i istediği belirtildi.

Halil Akbunar geçen sezon 31 maçta 5 gol 1 asist kaydetmişti.

Göztepe'nin 2019-20 Sezonu Öncesi Kamp Günlüğü