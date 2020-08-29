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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray Halil Akbunar'a talip oldu! Takas teklifi...
29.08.2020 - 01:19 |

Transfer haberleri | Galatasaray Halil Akbunar'a talip oldu! Takas teklifi...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar'a talip oldu. İki kulüp arasındaki ilk görüşeme Fatih Terim ile başkan Mehmet Sepil arasında gerçekleştirildi

Transfer haberleri | Galatasaray Halil Akbunar'a talip oldu! Takas teklifi...
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Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları içerisinde Göztepeli Halil Akbunar'ı kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

TRTSpor'un haberine göre; Halil Akbunar'ın transferi için ilk görüşmeleri Fatih Terim ile Mehmet Sepil gerçekleştirdi. Aslan'ın Halil Akbunar isteği karşılığında Göztepe'nin de Martin Linnes'i istediği belirtildi.

Halil Akbunar geçen sezon 31 maçta 5 gol 1 asist kaydetmişti.

Transfer haberleri | Galatasaray Halil Akbunara talip oldu Takas teklifi...

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