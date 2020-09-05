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05.09.2020 - 09:06 |

Transfer Haberleri | Galatasaray ile Sampdoria, Mohamed Elneny için yarışıyor

Daha önce Galatasaray’ın gündemine gelen Mohamed Elneny için Mısır basını yeni bir iddia ortaya attı. Sampdoria ile Galatasaray’ın Elneny için yarıştığı öne sürüldü.

Menajerler aracılığıyla daha önce Galatasaray’ın gündemine gelen Mohamed Elneny için Mısır basını yeni bir iddia ortaya attı. Haberde, Sampdoria ile Galatasaray’ın 28 yaşındaki orta saha için yarıştığı öne sürüldü. Ancak Elneny’nin transferi şu aşamada zor gözüküyor.

Arsenal’in geçtiğimiz hafta Liverpool’u devirdiği Community Shield finalinde ilk 11’de olan Elneny, oldukça başarılı bir performans göstermişti.

Transfer Haberleri | Galatasaray ile Sampdoria, Mohamed Elneny için yarışıyor

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