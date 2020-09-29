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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray istiyordu, Beşiktaş devrede! Herrerin resmen açıkladı...
29.09.2020 - 17:28 |

Transfer haberleri | Galatasaray istiyordu, Beşiktaş devrede! Herrerin resmen açıkladı...

Transferde son dakika haberi... Galatasaray'ın ilgilendiği 32 yaşındaki kaleci Iago Herrerin, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.

Transfer haberleri | Galatasaray istiyordu, Beşiktaş devrede! Herrerin resmen açıkladı...
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İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao'da forma giyen Iago Herrerin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.

Radyospor'a konuşan İspanyol file bekçisi, transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Beşiktaş'ta oynamak harika olur"
"Athletic ile sözleşmem 1 yıl daha sözleşmem var; ama teklifler alıyorum. Kulüple konuşup, sözleşmemi feshedip, serbest çıkma ihtimalim var. Beşiktaş benimle ilgileniyor; şu ana kadar teklif sunmadılar, ama temsilcimle temasları olduğunu biliyorum. Somut bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendireceğim.

Başka teklifler de var ve transfer önümüzdeki hafta kapanıyor. Dolayısıyla somut teklifler üzerine konuşmak daha doğru; ama elbette ki Beşiktaş'ta oynamak benim için harika olur; çünkü kulüp ve İstanbul hakkında çok olumlu şeyler duydum. Fabricio Ramirez ile konuştum; bana Beşiktaş ve İstanbul hakkında çok güzel şeyler anlattı. Açıkçası etkilendim. Bakalım, göreceğiz. Teklif geldiğinde bunu değerlendireceğiz."

Transfer haberleri | Galatasaray istiyordu, Beşiktaş devrede Herrerin resmen açıkladı...

"Galatasaray ve Hatay'la da görüştük"
Muslera sakatlandıktan sonra kaleci arayan Galatasaray'la da görüştüğünü açıklayan 32 yaşındaki kaleci sözlerini şöyle noktaladı:

"Muslera'nın sakatlığından sonra Galatasaray ile görüştük, Muslera'nın yaşadığı talihsizlik nedeniyle kaleciye ihtiyaçları vardı; ama maalesef görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmadı. Hatayspor, hem temsilcime hem de Athletic Bilbao'ya teklifte bulundu. Ama dönemde çok teklif aldığımız için bazılarını elemek zorunda kaldık.

Türk futbolu hakkındaki gelişmeleri izliyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük kulüpler çok önemli taraftar gruplarına sahip. Beşiktaş'la ilgili epey bilgiye sahip oldum. Umarım gelişmeler olumlu olur. Elbette ki Türkiye'de futbol oynamayı arzu ediyorum."

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