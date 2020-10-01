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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'da Jean Michael Seri ısrarı sürüyor
01.10.2020 - 09:50 |

Transfer haberleri | Galatasaray'da Jean Michael Seri ısrarı sürüyor

Mustafa Cengiz önderliğindeki yönetim kurulu, Fatih Terim'in ısrarla istediği Seri için Fulham'a bir teklif daha sundu. Zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak isteyen Cim Bom, 29 yaşındaki yıldız için 2.5 milyon Euro'luk kiralama önerisinde bulundu. İngilizler'den yanıt bekleniyor.

Transfer haberleri | Galatasaray'da Jean Michael Seri ısrarı sürüyor
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Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Fulham'dan 1.5 milyon Euro'luk kiralama bedeli ile transfer edilen yıldız orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, performansı ile takımının en istikrarlı isimlerinden birisi olmuştu. Galatasaray Yönetimi de bu anlamda uzun süredir Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna katabilmek için girişimlerini sürdürüyordu. Ancak Fulham'ın sunduğu, 10 milyon Euro'yu bulan zorunlu satın alma opsiyonu maddesi Sarı-Kırmızılı ekibin adeta elini, kolunu bağladı.

Son güne kadar zorlayacaklar

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in, 29 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istemesi ve onun oyun kuruculuğundan faydalanma arzusu nedeniyle yönetim yeniden harekete geçti. Seri'nin, en azından 1 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyebilmesi için Fulham'a, 2.5 milyon Euro'luk bir kiralama bedelinin önerilmesi bekleniyor. Cim Bom, Seri için transferin son gününe kadar girişimlerini sürdürecek.

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