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04.09.2020 - 09:12 | | Fanatik

Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao kalıyor!

Fatih hocanın kalmasından yana görüş belirttiği Marcao konusunda yönetim gelen teklifleri geri çevirdi. Ancak 20 milyon Euro'nun üzerinde peşin bir öneri sunulursa, masaya oturulacak.

Transfer haberleri | Galatasaray'da Marcao kalıyor!
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Büyük bir sürpriz yaşanmazsa 12 Eylül'de Gaziantep ile oynanacak yeni sezonun ilk maçında Galatasaray'ın tandemi Luyindama-Marcao şeklinde olacak. İngiliz ekiplerinin radarındaki Marcao'nun kalması yönünde karar verildi. Fatih Terim'in "Bizimle devam etsin" dediği Brezilyalı futbolcu için gelen önerileri yönetimin de geri çevirdiği öğrenildi. Ancak çok yüksek bir rakam teklif edilirse, Marcao'nun transferi gündeme gelebilir. Bu rakam da en az 20 milyon Euro ve peşin ödenmek şartıyla... Ligin başlamasına kısa bir süre kala savunma ikilisinin bozulmasına sıcak bakmayan Fatih hoca, orta saha takviyeleri konusunda ise yönetimin artık somut hamleler yapmasını bekliyor.

Transfer haberleri | Galatasarayda Marcao kalıyor

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