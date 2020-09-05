Transfer Haberleri | Galatasaray'da yeni gündem Kevin Strootman

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi gündemde. Sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi.

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın ismi Galatasaray ile anılıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma önerildi.

Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.