Transfer haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun yeni adresi belli oldu

Sözleşmesinin bitimiyle Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun yeni takımı belli oldu. ESPN'de yer alan habere göre; bu hafta Belo Horizonte'ye gelen ve Atlético Mineiro yönetimi ile görüşen Mariano ile her konuda kesin olarak anlaşma sağlandı.

34 yaşındaki sağ bek ile ilgili resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı ifade edildi. Atletico Mineiro Teknik Direktörü Jorge Sampaoli de, Sevilla'da birlikte çalıştığı Mariano’nun transferini istiyordu.

Mariano'nun Galatasaray karnesi

2017-18 sezonunda Galatasaray’a Sevilla’dan gelen Mariano, ilk sezonunda 28 maçta 2 gol 6 asistlik katkı verdi. 2018-19 sezonunda 39 maçta 5 asiste imza atan Mariano, bu sezon ise 38 karşılaşmada 3174 dakika süre aldı ve 5 asist üretti