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23.09.2020 - 11:51 | | Fanatik

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Elneny sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny önerildi.

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Elneny sürprizi
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Galatasaray'da tranfserde hareketli günler yaşanıyor. Orta saha takviyesi planlayan G.Saray’da tanıdık bir isim gündeme geldi. 

Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık oynanan Elneny, menajerler tarafından önerildi.

Teknik heyet onay verirse Arsenal ile görüşülecek.

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