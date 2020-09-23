23.09.2020 - 11:51 | | Fanatik
Transfer haberleri | Galatasaray'dan Elneny sürprizi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny önerildi.
Galatasaray'da tranfserde hareketli günler yaşanıyor. Orta saha takviyesi planlayan G.Saray’da tanıdık bir isim gündeme geldi.
Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık oynanan Elneny, menajerler tarafından önerildi.
Teknik heyet onay verirse Arsenal ile görüşülecek.
Mohamed Elneny Fulham Galibiyetinden Sonra Açıklamalarda Bulundu