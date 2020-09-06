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06.09.2020 - 10:36 | | Sporx

Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Garry Rodrigues sürprizi

Orta saha için Badou Ndiaye'yi gözüne kestiren Galatasaray, Fenerbahçe'yle yollarını ayırması beklenen Garry Rodrigues için de pusuda...

Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Garry Rodrigues sürprizi
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Süper Lig'de sezonun başlamasına 5 gün kaldı ve Galatasaray, orta sahaya henüz takviye yapmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiltere'de ilgilendiği futbolculardan olumlu yanıt alamayınca çareyi eski oyuncularında bulmak için harekete geçti.

Stoke City'nin kadrosunda düşünmediği ve geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye gündeme geldi. Beşiktaş'ın senelik maaş konusunda anlaşmaya varamadığı Senegalli yıldız için görüşmeler başladı. 2018-19 yılları arasında 50 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Ndiaye, iki lig şampiyonluğu yaşamıştı.

GARRY RODRIGUES SÜRPRİZİ

Kanat takviyesi için de yeni aday Garry Rodrigues. Cimbom'da şampiyonluk gören Rodrigues, hayal kırıklığı yarattığı Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Cape Verdeli yıldız, yeniden Galatasaray formasını giyip eski formuna ulaşmayı hedefliyor. Teknik Direktör Fatih Terim de her iki eski öğrencisinin transferine sıcak bakıyor.

Transfer Haberleri | Galatasaraydan Garry Rodrigues sürprizi

Aycan Yanaç yeni takımıyla çalışmalarını sürdürüyor...
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