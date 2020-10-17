Transfer haberleri | Galatasaray'dan Kenan Karaman harekatı

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi ve gelecek yıl için çalışmalarına başladı.

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların listesinde Kenan Karaman'ın olduğu ve Ocak ayında yıldız ismi kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.

Birçok Türk yıldızla iletişime geçmesine karşın Kenan'a öncelik verecek sarı kırmızılıların, F.Düsseldorf ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek futbolcunun transferinin bitirilmesi için çalışmaların şimdiden başladığı aktarıldı.

ALMANYA'DA OYNADI

G.Saray'ın listesindeki Kenan Karaman kariyeri boyunca sadece Alman ekiplerinde forma giydi. Hoffenheim altyapısından Hannover 96'ya geçiş yapan ve ardından Fortuna Düsseldorf 'a transfer olan milli yıldız kariyerindeki 172 randevuda 41 kez gol sevinci yaşadı. Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son 4 maçında da görev yapan oyuncu bu süreçte toplam 276 dakika sahada kaldı.