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27.07.2020 - 10:09 | | Sabah

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Maicon resti!

Al-Nassr'ın transferine 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu Brezilyalı savunmacı, maaşının düşmemesi için FFP ve yeni yabancı kuralını kullanarak bonservisini almaya çalıştı ancak G.Saray blöfe kanmadı

Transfer haberleri | Galatasaray'dan Maicon resti!
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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kiralık sözleşmesi biten Maicon, G.Saray'a döndü. İşte Maicon-G. Saray-Al-Nassr üçgenindeki gelişmeler…

G.Saray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Maicon için Al-Nassr yetkilileri, sarı-kırmızılılar ile bonservis konusunda 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladı. Ancak Suudi ekibinin, 3.5 milyon Euro kazanan Maicon'un ücretinde pandemi dolayısıyla yüzde 10 kesinti yapacağını söylemesi Brezilyalı stoperi çok kızdırdı.

Transfer haberleri | Galatasaraydan Maicon resti

GEL G.SARAY'DA SÖZLEŞMENI TAMAMLA

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için bonservisini kolay alacağını düşünen Maicon'un, "G.Saray'a vereceğiniz parayı imza parası olarak istiyorum. Ancak maaşıma dokunmayın" dediği öğrenildi. G.Saray'da 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun "Beni bırakın" talebine sarı-kırmızılılar ise "Bedava bırakmayız. Bonservis ödenmesini istemiyorsan gel sözleşmeni tamamla" resti çekti.

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İSTANBUL'A GELDİĞİNİ DUYURDU

Maicon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. Al-Nassr yönetimine, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Maicon, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadesini kullandı.

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