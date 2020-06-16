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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri - Galatasaray’ı Belhanda’dan Fenerbahçe kurtaracak!
16.06.2020 - 12:58 |

Transfer haberleri - Galatasaray’ı Belhanda’dan Fenerbahçe kurtaracak!

Fenerbahçe’nin, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo’yu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak.

Transfer haberleri - Galatasaray’ı Belhanda’dan Fenerbahçe kurtaracak!
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Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu yaptığı açıklamada, Younes Belhanda transferinin ancak Eduardo ile yollarını ayırmaları halinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Bu durumda Fenerbahçe’nin oyuncuyu kadrosuna katması ezeli rakibinin işine yarayacak. Sarı-kırmızılıların bir süredir elinden çıkarmaya çalıştığı Belhanda ile yollarını ayırması, bu transferin ardından kolaylaşacak.

Galatasaray’ın yollarını ayırmayı planladığı ve bir süredir kendisine kulüp aranan Faslı futbolcu, pandemi arasından sonra da Terim’in gözüne giremedi.

Deneyimli teknik adam Rizespor karşısında oyuncusunu maça yedek kulübesinde başlatmıştı.

Transfer haberleri - Galatasaray’ı Belhanda’dan Fenerbahçe kurtaracak

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