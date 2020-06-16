Transfer haberleri - Galatasaray’ı Belhanda’dan Fenerbahçe kurtaracak!

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu yaptığı açıklamada, Younes Belhanda transferinin ancak Eduardo ile yollarını ayırmaları halinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Bu durumda Fenerbahçe’nin oyuncuyu kadrosuna katması ezeli rakibinin işine yarayacak. Sarı-kırmızılıların bir süredir elinden çıkarmaya çalıştığı Belhanda ile yollarını ayırması, bu transferin ardından kolaylaşacak.

Galatasaray’ın yollarını ayırmayı planladığı ve bir süredir kendisine kulüp aranan Faslı futbolcu, pandemi arasından sonra da Terim’in gözüne giremedi.

Deneyimli teknik adam Rizespor karşısında oyuncusunu maça yedek kulübesinde başlatmıştı.