Transfer haberleri | Galatasaray'ın gözdesi Onyekuru, İstanbul’da!

Galatasaray’ın dönmesini istediği, ancak Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir ile de adı anılan Henry Onyekuru, ailesini İstanbul’a bıraktıktan sonra Fransa’ya uçtu.

Monaco’nun Nijeryalı futbolcusu, ailesi ile birlikte dün sabah İstanbul’a geldi. Yıldız futbolcu, İstanbul Havalimanı’ndan aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçarken, ailesi İstanbul’da kaldı. Beraberlerinde getirdikleri 10 bavulu ve ailesini Türkiye’de bırakan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulübü ile işlemleri halledip İstanbul’a geleceği diye getirildi.

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın, “Ayrılmak istiyor” dediği sarı-kırmızılı futbolcunun ara transfer döneminde Fransa Ligi’nden uzaklaşacağı belirtilmişti. Onyekuru için Galatasaray adı daha öne çıkmış olsa da, diğer kulüplerle yapılacak görüşme de transfer için belirleyici olacak.

Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle dün sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a gelen Henry Onyekuru daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu. İstanbul’da kalan yıldız futbolcun ailesinin 3 üyesinin beraberlerinde 10 valizinin bulunması dikkat çekti.