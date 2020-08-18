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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Garry Rodrigues ayrılıyor
18.08.2020 - 08:30 | | TAKVİM

Transfer haberleri | Garry Rodrigues ayrılıyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ve istenilen performansı gösteremeyen Rodrigues ile yollar ayrılıyor.

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Geçen sezon beklentilerin altında kalan Garry Rodrigues yol ayrımında. Fenerbahçe yönetimi, Olympiakos’un kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun 1 yıl kalan kiralık sözleşmesini feshetmeye sıcak bakıyor. Ancak son kararı Garry Rodrigues verecek.

29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta 4 gol 6 asiste imza attı.

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