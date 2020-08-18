18.08.2020 - 08:30 | | TAKVİM
Transfer haberleri | Garry Rodrigues ayrılıyor
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ve istenilen performansı gösteremeyen Rodrigues ile yollar ayrılıyor.
Geçen sezon beklentilerin altında kalan Garry Rodrigues yol ayrımında. Fenerbahçe yönetimi, Olympiakos’un kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun 1 yıl kalan kiralık sözleşmesini feshetmeye sıcak bakıyor. Ancak son kararı Garry Rodrigues verecek.
29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta 4 gol 6 asiste imza attı.