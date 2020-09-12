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12.09.2020 - 17:18 |

Transfer Haberleri | Gattuso'dan Milik açıklaması!

Napoli teknik direktörü Gattuso, transferde adı sıkça anılan oyuncuları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer Haberleri | Gattuso'dan Milik açıklaması!
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Serie A ekibi Napoli'de teknik direktör Gattuso, talipleri olduğu konuşulan oyuncuları için açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Milik ve Koulibaly'nin takımdaki geleceği ile ilgili net yorumlar yaptı.

"NAPOLI'DE ONA YER YOK"

Gattuso yaptığı açıklamada; "Arkadiusz Milik'e geçen sezon sözleşmesini yenilemesini söyledik, reddetti. Başka bir kulüp bulması gerekiyor, şimdiden iki forvet aldık. Napoli'de ona yer yok." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca adı Manchester City'le anılan Koulibaly için ise; "Kalidou Koulibaly kulübün istediği bonservis verilmedikçe ayrılmayacak. Yönetim bu konuda kesin" dedi.

Napoli'nin Koulibaly için 80 milyon avro civarında bonservis bedeli talep ettiği biliniyor.

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Transfer Haberleri | Gattusodan Milik açıklaması

 

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