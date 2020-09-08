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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a!
08.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a!

Gökhan Töre cebinden 4 milyon lira ödeyerek, Malatyaspor’la sözleşmesini feshetti. Töre, anlaşma sağlanması halinde siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak.

Transfer haberleri | Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a!
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Kartal’ın renklerine bağlamaya çalıştığı Gökhan Töre cebinden 4 milyon lira ödeyerek, Malatyaspor’la sözleşmesini feshetti. Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği 28 yaşındaki futbolcu bugün yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması halinde siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak.

Bu arada Beşiktaş dün yaptığı idmanla Trabzonspor mesaisine başladı. Antalyaspor’la yapılan hazırlık maçında sakatlanan Larin’in adalesinde 1. derece zorlanma belirlendiği açıklandı. Tedavisine başlanan Kanadalı oyuncunun, Trabzon maçına yetişmesi bekleniyor.

Transfer haberleri | Gökhan Töre adım adım Beşiktaşa

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