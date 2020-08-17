Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor!
17.08.2020 - 07:21 |

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor!

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Btc Turk Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre hakkında Adil Gevrek’ten açıklama geldi.

ABONE OL

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre’nin transferi hakkında Ajansspor’a açıklamalarda bulundu. Gökhan Töre’nin Beşiktaş’a tekrar dönmek istediğini ifade eden Başkan Gevrek, “Gökhan Töre, Beşiktaş’a tekrar dönmek istiyor. Bu da gayet normal. Fakat biz Gökhan Töre’yi bedelsiz olarak Beşiktaş’a gönderemeyiz. Gökhan Töre için istediğimiz bonservis bedeli 1.5 milyon Euro + Umut Nayir” dedi.

'İDMANLARA ÇIKMIYOR'
Gökhan Töre’nin perşembe gününe kadar izinli olduğu fakat henüz antrenmanlara başlamadığını söyleyen Gevrek, “Biz kulüp olarak Gökhan Töre’ye perşembe gününe kadar izin vermiştik, Gökhan şu ana kadar antrenmanlara çıkmadı, yarın da ikinci kamp çalışmalarımız başlıyor. Gökhan’ın antrenmanlara katılmadığı günler için noter aracılığıyla hukuki işlem uyguladık" açıklamasını yaptı.

'GENÇLER İLE ANLAŞTIK'
Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına varan Özer Özdemir hakkında ise Adil Gevrek, "Gençlerbirliği ile Özer Özdemir'in transferi için anlaştık. Gençlerbirliği kulübümüze bonservis ödeyecek." şeklinde konuştu. 

SERGEN YALÇIN İSTEDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre’nin transferi için Yeni Malatyasporlu yetkilileri aradı ve oyuncuyu istediğini söyledi.

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor

Mensah, Beşiktaş için İstanbul'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor!
    Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor!
  2. Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!
    Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!
  3. Galatasaray transfer haberleri | Feghouli maaşında indirime gitti!
    Galatasaray transfer haberleri | Feghouli maaşında indirime gitti!
  4. Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugün açıklanıyor
    Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugün açıklanıyor
  5. Sergen Yalçın rahatladı! "Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim"
    Sergen Yalçın rahatladı! "Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Atiba Hutchinson'dan PAOK isteği!

Atiba Hutchinson'dan PAOK isteği!

Eddie Newton, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kalmasını istiyor!

Eddie Newton, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kalmasını istiyor!

Trabzonspor'da 3 genç futbolcu kampa davet edildi!

Trabzonspor'da 3 genç futbolcu kampa davet edildi!

Futbolist: ‘Dünya Şampiyonluğunu Türkiye’ye getireceğiz’

Futbolist: ‘Dünya Şampiyonluğunu Türkiye’ye getireceğiz’

Sıradaki Haber