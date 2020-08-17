Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor!

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre’nin transferi hakkında Ajansspor’a açıklamalarda bulundu. Gökhan Töre’nin Beşiktaş’a tekrar dönmek istediğini ifade eden Başkan Gevrek, “Gökhan Töre, Beşiktaş’a tekrar dönmek istiyor. Bu da gayet normal. Fakat biz Gökhan Töre’yi bedelsiz olarak Beşiktaş’a gönderemeyiz. Gökhan Töre için istediğimiz bonservis bedeli 1.5 milyon Euro + Umut Nayir” dedi.

'İDMANLARA ÇIKMIYOR'

Gökhan Töre’nin perşembe gününe kadar izinli olduğu fakat henüz antrenmanlara başlamadığını söyleyen Gevrek, “Biz kulüp olarak Gökhan Töre’ye perşembe gününe kadar izin vermiştik, Gökhan şu ana kadar antrenmanlara çıkmadı, yarın da ikinci kamp çalışmalarımız başlıyor. Gökhan’ın antrenmanlara katılmadığı günler için noter aracılığıyla hukuki işlem uyguladık" açıklamasını yaptı.

'GENÇLER İLE ANLAŞTIK'

Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına varan Özer Özdemir hakkında ise Adil Gevrek, "Gençlerbirliği ile Özer Özdemir'in transferi için anlaştık. Gençlerbirliği kulübümüze bonservis ödeyecek." şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN İSTEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre’nin transferi için Yeni Malatyasporlu yetkilileri aradı ve oyuncuyu istediğini söyledi.