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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu!
07.09.2020 - 18:29 | | DHA

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu!

Transferde son dakika... Malatyaspor ile sözleşmesini feshetmek için resmi olarak girişimde bulunan Gökhan Töre, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, haftalar önce anlaşma sağladığı eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden renklerine bağlıyor.

Geri dönmek için 'bonservisini kendi alma' şartını koyan Beşiktaş'ın bu isteğini yerine getirmeye çalışan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek fesih işlemleri için resmi girişimlere başladı. Gökhan Töre, avukatının da yer aldığı fesh işlemlerinin bitmesinin ardından Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalayacak.

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaşa transfer oldu

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