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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer Haberleri | Gökhan Töre'ye düşük maaşlı sözleşme
09.09.2020 - 13:16 | | Sabah

Transfer Haberleri | Gökhan Töre'ye düşük maaşlı sözleşme

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre'ye kısa bir süre içerisinde imza attırması bekleniyor.

Transfer Haberleri | Gökhan Töre'ye düşük maaşlı sözleşme
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Beşiktaş'a dönmek adına 400 bin Euro ödeyip Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, eski takımına dönmek için sabırsızlanıyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı yöneticiler ve Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın, Töre'ye net maaşı düşük olan maç başı ücretli sözleşme sunduğu öğrenildi. Prensip anlaşmasının ardından Gökhan Töre transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Transfer Haberleri | Gökhan Töreye düşük maaşlı sözleşme

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