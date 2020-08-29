Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Transfer haberleri | Göztepe'de hedef Galatasaraylı Yunus Akgün
29.08.2020 - 14:12 | | İZMİR, (DHA)

Transfer haberleri | Göztepe'de hedef Galatasaraylı Yunus Akgün

Süper Lig'de transfer döneminde Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü.

Transfer haberleri | Göztepe'de hedef Galatasaraylı Yunus Akgün
ABONE OL

Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.

Transfer haberleri | Göztepede hedef Galatasaraylı Yunus Akgün

Maç özeti | Göztepe-Ankaragücü: 1-2



 

Enner Valencia'nın Necaxa'ya attığı şık gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Göztepe'de hedef Galatasaraylı Yunus Akgün
    Transfer haberleri | Göztepe'de hedef Galatasaraylı Yunus Akgün
  2. Rennes - Montpellier maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Rennes - Montpellier maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  3. Arsenal - Liverpool maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Arsenal - Liverpool maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Son dakika | Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti
    Son dakika | Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti
  5. Anadolu Efesli oyuncu Vasilije Micic sağlık kontrolünden geçti
    Anadolu Efesli oyuncu Vasilije Micic sağlık kontrolünden geçti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Enner Valencia'nın kız kardeşi için "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe'den Enner Valencia'nın kız kardeşi için "geçmiş olsun" mesajı

Göztepe, Yusuf Talum'u yeniden Menemenspor'a kiraladı

Göztepe, Yusuf Talum'u yeniden Menemenspor'a kiraladı

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Vato Arveladze: Şota'dan daha iyi olmaya çalışacağım

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Vato Arveladze: Şota'dan daha iyi olmaya çalışacağım

Transfer haberleri | Ferdi Kadıoğlu için Türkiye, Hollanda ve Kanada karşı karşıya

Transfer haberleri | Ferdi Kadıoğlu için Türkiye, Hollanda ve Kanada karşı karşıya

Sıradaki Haber