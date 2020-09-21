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21.09.2020 - 12:01 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Transfer haberleri | Göztepe'den Gerson Rodrigues harekatı

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp puanını 4'e çıkaran Göztepe, gözünü yine transfere çevirdi.

Transfer haberleri | Göztepe'den Gerson Rodrigues harekatı
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Şu ana kadar Burak, Kubilay, İrfan, Ideye, Ndiaye, Burekovic, Nwobodo ve Megyeri ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların geçen sezon sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan forvet oyuncusu Gerson Rodrigues için harekete geçtiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut'un Lüksemburglu oyuncuyu kadroda görmek istediği ifade edilirken, yönetimin Rodrigues'in kulübü olan Dinamo Kiev'le temaslara başladığı vurgulandı. 

Ankaragücü'nde 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 11 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon bitiminde yeniden Dinamo Kiev'e dönen Rodrigues, Ukrayna temsilcisinde 3 maça çıktı. Futbol yaşamına Lüksemburg'un Racing takımında başlayan Rodrigues, Fola Esch, Hollanda'da Telstar, Moldova'da FC Sheriff, Japonya'da Jubilo Iwata'da oynayıp Dinamo Kiev'e transfer oldu. Rodrigues, Lüksemburg Milli Takımı'nda ise 26 maça çıkıp 4 kez fileleri havalandırdı. 

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Transfer haberleri | Göztepeden Gerson Rodrigues harekatı

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