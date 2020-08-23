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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Göztepe'nin hedefi Yunus Akgün!
23.08.2020 - 10:48 | | Fanatik

Transfer haberleri | Göztepe'nin hedefi Yunus Akgün!

Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün, Süper Lig kulüplerinden Göztepe’nin radarına girdi. Detaylı görüşmeler bu hafta içerisinde gerçekleşecek.

Transfer haberleri | Göztepe'nin hedefi Yunus Akgün!
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Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün, Süper Lig kulüplerinden Göztepe’nin radarına girdi. Cim Bom’da genç oyuncunun düzenli oynatılma şartıyla kiralık verilmesine sıcak bakılıyor. Detaylı görüşmeler bu hafta içerisinde gerçekleşecek.

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Transfer haberleri | Göztepenin hedefi Yunus Akgün

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