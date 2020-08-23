23.08.2020 - 10:48 | | Fanatik
Transfer haberleri | Göztepe'nin hedefi Yunus Akgün!
Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün, Süper Lig kulüplerinden Göztepe’nin radarına girdi. Detaylı görüşmeler bu hafta içerisinde gerçekleşecek.
Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün, Süper Lig kulüplerinden Göztepe’nin radarına girdi. Cim Bom’da genç oyuncunun düzenli oynatılma şartıyla kiralık verilmesine sıcak bakılıyor. Detaylı görüşmeler bu hafta içerisinde gerçekleşecek.
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