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29.06.2020 - 10:52 |

Transfer Haberleri | Hakan Çalhanoğlu

Transfer gündeminin en çok konuşulan oyunculardan biri olan Hakan Çalhanoğlu kimdir? Milan’da forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun adı hangi takımlarla anılıyor. İşte ayrıntılar...

Transfer Haberleri | Hakan Çalhanoğlu
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Milan forması giyen yıldız oyuncu transfer gündeminin bir numaralı isimlerinden. Adı Galatasaray ile anılan oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu kimdir?

26 yaşındaki oyuncu merkez orta saha, on numara ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun kulübüyle 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hamburg ve Leverkusen formaları da giyen başarılı futbolcu 2017-2018 sezonunda 23.3 milyon euro karşılığında Milan’a transfer olmuştu. Bu sezon Serie A’da oynadığı 24 maçta takımına 3 gol 3 asistlik katkıda bulunan yıldız futbolcunun güncel değeri Transfermarkt’a göre 14.5 milyon euro.

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