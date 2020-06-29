Transfer Haberleri | Hakan Çalhanoğlu

Milan forması giyen yıldız oyuncu transfer gündeminin bir numaralı isimlerinden. Adı Galatasaray ile anılan oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu kimdir?

26 yaşındaki oyuncu merkez orta saha, on numara ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun kulübüyle 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hamburg ve Leverkusen formaları da giyen başarılı futbolcu 2017-2018 sezonunda 23.3 milyon euro karşılığında Milan’a transfer olmuştu. Bu sezon Serie A’da oynadığı 24 maçta takımına 3 gol 3 asistlik katkıda bulunan yıldız futbolcunun güncel değeri Transfermarkt’a göre 14.5 milyon euro.