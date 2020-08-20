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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Hatayspor, Sekidika'ya talip oldu
20.08.2020 - 10:39 | | Takvim

Transfer haberleri | Hatayspor, Sekidika'ya talip oldu

Galatasaray'da Terim'in gözünden düşen Sekidika'ya ligin yeni ekibi talip oldu...

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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu.

Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

24 yaşındaki Jesse Sekidika, bedelsiz geldiği Galatasaray'da 6 Süper Lig maçına çıktı ve 81 dakika süre aldı.

Transfer haberleri | Hatayspor, Sekidikaya talip oldu

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