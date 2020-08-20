20.08.2020 - 10:39 | | Takvim
Transfer haberleri | Hatayspor, Sekidika'ya talip oldu
Galatasaray'da Terim'in gözünden düşen Sekidika'ya ligin yeni ekibi talip oldu...
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu.
Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.
24 yaşındaki Jesse Sekidika, bedelsiz geldiği Galatasaray'da 6 Süper Lig maçına çıktı ve 81 dakika süre aldı.