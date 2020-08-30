Transfer haberleri | Inter, Sörloth için resmen devrede!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Ağaoğlu, özellikle geleceği merak konusu olan Alexander Sörloth için flaş bir demeç verdi. Ağaoğlu, “Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok” dedi. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine İtalya’da yayın yapan ‘Football İtalia’ önemli bir habere imza attı. 24 yaşındaki golcü futbolcu ile Çizme’den İnter’in ilgilendiği belirtildi.

Temasa geçtiler

Ayrıca haberde, Norveçli için Avrupa’dan birçok kulübün devrede olduğu ancak en ciddi kulübün de İnter olduğu belirtildi. İtalyan devinin, Trabzonspor’un yanı sıra Sörloth’un bonservisini elinde bulunduran İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile temasta olduğu öğrenildi.