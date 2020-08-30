Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Inter, Sörloth için resmen devrede!
30.08.2020 - 10:41 | | Fanatik

Transfer haberleri | Inter, Sörloth için resmen devrede!

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Sörloth için sadece Leipzig'in teklifi var" açıklaması üzerine İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. 24 yaşındaki golcü ile Çizme’nin köklü kulüplerinden İnter’in ilgilendiği yazıldı.

ABONE OL

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Ağaoğlu, özellikle geleceği merak konusu olan Alexander Sörloth için flaş bir demeç verdi. Ağaoğlu, “Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok” dedi. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine İtalya’da yayın yapan ‘Football İtalia’ önemli bir habere imza attı. 24 yaşındaki golcü futbolcu ile Çizme’den İnter’in ilgilendiği belirtildi.

Temasa geçtiler

Ayrıca haberde, Norveçli için Avrupa’dan birçok kulübün devrede olduğu ancak en ciddi kulübün de İnter olduğu belirtildi. İtalyan devinin, Trabzonspor’un yanı sıra Sörloth’un bonservisini elinde bulunduran İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile temasta olduğu öğrenildi.

Transfer haberleri | Inter, Sörloth için resmen devrede

Transfer haberleri | Inter, Sörloth için resmen devrede

Trabzonspor'da yeni transferler sahne aldı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Inter, Sörloth için resmen devrede!
    Transfer haberleri | Inter, Sörloth için resmen devrede!
  2. Transfer haberleri | Beşiktaş, Nikola Kalinic transferi için gün sayıyor!
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Nikola Kalinic transferi için gün sayıyor!
  3. Transfer haberleri | Trabzonspor'da Scarpa iddiası
    Transfer haberleri | Trabzonspor'da Scarpa iddiası
  4. Transfer haberleri | Davide Santon'u duyurdular! Haftaya imzalıyor...
    Transfer haberleri | Davide Santon'u duyurdular! Haftaya imzalıyor...
  5. Transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!
    Transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mevzu Gazi Koşusu

Mevzu Gazi Koşusu

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut, yabancı diliyle fark yarattı!

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut, yabancı diliyle fark yarattı!

A Millilerimiz bugün toplanıyor

A Millilerimiz bugün toplanıyor

Galatasaray transfer haberleri | Göztepe, Yunus Akgün'ü istedi! Son karar Terim'in...

Galatasaray transfer haberleri | Göztepe, Yunus Akgün'ü istedi! Son karar Terim'in...

Sıradaki Haber