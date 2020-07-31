Transfer haberleri | Inter'de Messi çılgınlığı: 260 milyon euro

Barcelona ile gelecek yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için Inter adeta çıldırdı. Dünya basınında yankı bulan haberlerde, Inter'in Arjantinli yıldız için 260 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

İtalya basınında da geniş yer alan haberlerde, Inter'in Messi ile 4 yıllık sözleşme yapmak istediği yazıldı. 2021'de yapılacak anlaşmanın 2025'e kadar süreceği ve bu transfer için tam 260 milyon euronun harcanacağı vurgulandı. Messi'ye yıllık 65 milyon euro maaş ödeneceği savunuldu.