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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Transfer haberleri | Inter'de Messi çılgınlığı: 260 milyon euro
31.07.2020 - 11:31 |

Transfer haberleri | Inter'de Messi çılgınlığı: 260 milyon euro

Barcelona ile 2021'de sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için Inter'in ısrarı devam ediyor. İtalyan kulübünün 4 yıllık sözleşme ve 260 milyon euro bütçe ayırdığı aktarılıyor.

Transfer haberleri | Inter'de Messi çılgınlığı: 260 milyon euro
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Barcelona ile gelecek yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için Inter adeta çıldırdı. Dünya basınında yankı bulan haberlerde, Inter'in Arjantinli yıldız için 260 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

İtalya basınında da geniş yer alan haberlerde, Inter'in Messi ile 4 yıllık sözleşme yapmak istediği yazıldı. 2021'de yapılacak anlaşmanın 2025'e kadar süreceği ve bu transfer için tam 260 milyon euronun harcanacağı vurgulandı.  Messi'ye yıllık 65 milyon euro maaş ödeneceği savunuldu.

Transfer haberleri | Interde Messi çılgınlığı: 260 milyon euro

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