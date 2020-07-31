31.07.2020 - 11:31 |
Transfer haberleri | Inter'de Messi çılgınlığı: 260 milyon euro
Barcelona ile 2021'de sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için Inter'in ısrarı devam ediyor. İtalyan kulübünün 4 yıllık sözleşme ve 260 milyon euro bütçe ayırdığı aktarılıyor.
Barcelona ile gelecek yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için Inter adeta çıldırdı. Dünya basınında yankı bulan haberlerde, Inter'in Arjantinli yıldız için 260 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.
İtalya basınında da geniş yer alan haberlerde, Inter'in Messi ile 4 yıllık sözleşme yapmak istediği yazıldı. 2021'de yapılacak anlaşmanın 2025'e kadar süreceği ve bu transfer için tam 260 milyon euronun harcanacağı vurgulandı. Messi'ye yıllık 65 milyon euro maaş ödeneceği savunuldu.