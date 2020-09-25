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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Transfer haberleri | Inter'de Skriniar giderse rota Ozan Kabak
25.09.2020 - 17:18 |

Transfer haberleri | Inter'de Skriniar giderse rota Ozan Kabak

İtalyan basınındaki haberlere göre, Inter kulübü, Skriniar'ın kulüpten ayrılması halinde rotayı Schalke’den Ozan Kabak'a çevireceğini ileri sürdü.

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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Avrupa’da transferin sonlanmasına sayılı günler kala Ozan Kabak için transfer iddiası gündeme geldi. Genç stoperin, Türk futbolcuların son dönemdeki gözde adreslerinden Serie A’ya gidebileceği belirtildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Inter kulübü oyuncuyu transfer listesine aldı. 25 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar’ın kulüpten ayrılma durumu olduğu, bunun gerçekleşmesi halinde Schalke’den Ozan Kabak transferi için harekete geçileceği vurgulandı.

Alman ekibiyle 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan eski Galatasaraylı Ozan Kabak’ın, aynı zamanda ilerisi için iyi bir yatırım olacağının da düşünüldüğü ifade edildi.

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Transfer haberleri | Interde Skriniar giderse rota Ozan Kabak

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