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Haberler1.Lig Haberleri Transfer Haberleri | İstanbulspor, Cihan Özkara'yı kadrosuna kattı
04.09.2020 - 14:58 | | AA

Transfer Haberleri | İstanbulspor, Cihan Özkara'yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, forvet oyuncusu Cihan Özkara ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transfer Haberleri | İstanbulspor, Cihan Özkara'yı kadrosuna kattı
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İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Cihan Özkara ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cihan Özkara, geride kalan sezonu Almanya 4. Lig (Regionalliga West) takımlarından Rot-Weiss Oberhausen'de geçirmiş ve 24 resmi maçta 11 gol kaydetmişti.

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