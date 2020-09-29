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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | İşte Trabzonspor'un Uğurcan Çakır kararı
29.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | İşte Trabzonspor'un Uğurcan Çakır kararı

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için gelen tekliflerde asla taviz vermiyor. 18 milyon eurodan aşağısı için pazarlık bile yapmayan bordo-mavililer, 24 yaşındaki kalecinin değerini korumak istiyor, daha büyük kulüplere gitmesi hedefleniyor

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CELAL UMUT EREN

Malatyaspor’u yenerek rahat bir nefes alan Trabzonspor’da transferdeki en büyük gündem Uğurcan Çakır’ın geleceği... 24 yaşındaki milli kaleciye Avrupa’dan gelen teklifler şu an için temkinli bir şekilde karşılanıyor.

İngiltere’den Sheffield United ve Fransa’dan Rennes kulüpleri Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübün kapısını çaldı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, genç eldiveni sadece ve sadece değerine göre satmaya sıcak bakıyor.

Bu nedenle şu anda belirlenen 18-20 milyon euro sınırından aşağısına asla inilmiyor. Rennes’in 15 milyon euroya kadar çıkmasına karşın asla taviz vermeyen Trabzonspor Yönetimi, daha önce Sheffield United ile de benzer süreci yaşamıştı. 18 milyon eurodan aşağısını pazarlık konusu yapmayan bordo-mavililer, Uğurcan’ın yetenekleri ve değeri için daha büyük kulüpleri bekliyor.

Uğurcan’ın değerini korumaya çalışan Karadeniz temsilcisi, başarılı file bekçisinin hak ettiği yerlerde olması amaçlanıyor. 2021’de yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım formasıyla Uğurcan’ın kendini tamamen göstereceği de düşünülüyor. Böylece daha büyük kulüplerden daha iyi tekliflerin geleceği hesaplanıyor.

Ayrıca geçen sezon Yusuf Yazıcı’yı Lille’e 17.5 milyon euroya satan, bu sezon da Alexander Sörloth’un 20 milyon euro değerle RB Leipzig’e gitmesinin yolunu açan Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın hem daha iyi yerlere hem de daha yüksek bedellere satılabileceği ne inanıyor.

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