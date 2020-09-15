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15.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | İtalya'da Muriç sesleri

Fenerbahçe’nin Lazio’ya gönderdiği Vedat Muriç, dün sağlık kontrollerinden geçti.

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Sabah saatlerinde detaylı bir şekilde kontrollerden geçen Muriç, daha sonra yeni kulübünün tesislerine gitti.

Lazio’da dünkü akşam antrenmanı öncesi Kosovalı forvetin yeni hocası Simone Inzaghi ve arkadaşlarıyla tanıştığı aktarıldı. Öte yandan, Muriç’in İtalya’daki kazancı da ortaya çıktı.

26 yaşındaki golcünün, yıllık 2.2 milyon euro net maaş alacağı kaydedildi.

Transfer haberleri | İtalyada Muriç sesleri

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