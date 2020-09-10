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10.09.2020 - 15:58 |

Transfer haberleri | Jean Michael Seri, Inter'in radarında!

Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve yeni sezon adına da Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Jean-Michael Seri için İtalyan devi Inter'in devreye girdiği belirtildi.

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Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve yeni sezon adına da Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Jean-Michael Seri için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Inter'in Seri'nin transferi için devreye girdiği aktarıldı.

Fulham'da beklentileri karşılayamadıktan sonra Galatasaray formasıyla yeniden dikkatleri çeken Seri'nin 2022 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunsa da Footmercato'ya göre İtalyan devi Inter, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Seri'nin de Sarı-Kırmızılılar ile geçirdiği iyi sezon sonrası kariyerine Inter forması altında devam etmek isteyeceği aktarılmakta.

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