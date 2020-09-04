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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer Haberleri | Jeremain Lens'ten Beşiktaş'ı şoke eden talep!
04.09.2020 - 10:46 | | Sporx

Transfer Haberleri | Jeremain Lens'ten Beşiktaş'ı şoke eden talep!

Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcunun ayrılık şartı yönetimi şoke etti.

Transfer Haberleri | Jeremain Lens'ten Beşiktaş'ı şoke eden talep!
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Beşiktaş'a geldiği günden beri beklenen etkiyi yaratamayan Lens'in yönetimle yaptığı görüşmeden hiç beklenmeyen bir sonuç çıktı.

Siyah beyazlılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun ayrılık için masaya koyduğu şart yönetimi şoke etti. Teknik patron Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda gözden çıkarılan Lens, Feyenoord ve Utrecht ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'tan yıllık 1.9 milyon euro alan Lens, siyah-beyazlı yönetimden şok eden bir talep geldi. Feyenoord ya da Utrecht'e transfer olması durumunda 800 bin euro garanti ücret alacak olan Lens, aradaki fark olan 1 milyon euroyu 2 yıl boyunca siyah-beyazlı yönetimden talep etti.

Beşiktaş'a herhangi bir bonservis bedeli kazandırmayacak olan Lens'in bu talepi siyah-beyazlı yönetim tarafından büyük bir tepki ile karşılandı.

Transfer Haberleri | Jeremain Lensten Beşiktaşı şoke eden talep

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