Transfer haberleri | Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor’un tecrübeli kaptanı Jose Sosa, bordo-mavili ekipteki kariyerine kupayla nokta koymaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda biten kaptan, Avrupa’ya ve Türkiye’ye vedaya; yıl boyunca verdiği demeçlerle zemin hazırlamıştı. Futbolu ülkesinde bırakmak istediği bilinen Sosa’nın, Arjantin’e transfer olacağı öğrenildi.

JOSE SOSA, ESTUDIANTES İÇİN YOLA ÇIKIYOR!

Asist Analiz'in özel haberine göre, Trabzonspor’un tecrübeli kaptanı, ‘İdolüm’ olarak nitelendirdiği efsane futbolcu Juan Sebastian Veron’un takımına transfer oluyor. Estudiantes’in teklifini kabul eden kaptan, kariyerine Arjantin Ligi’nde nokta koymak istiyor.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’tan Milan’a transfer olmuş; daha sonrasında ise ülkemize Trabzonspor formasını giyerek geri dönmüştü.

Bu sezon bordo-mavili formayla 42 resmi maçta forma giyen kaptan, 11 gol atarken; 12 de asist yaparak Karadeniz ekibinde ‘Fırtına’ gibi esti.