Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı!
29.07.2020 - 09:48 | | Fanatik

Transfer haberleri | Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı!

Fortuna Düsseldorf ligden düştükten sonra ayrılık kararı alan ve Türk devlerini peşinden koşturan Kaan Ayhan, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde, Milli Takım'dan hocası Fatih Terim'le seve seve çalışacağını ifade etti.

Transfer haberleri | Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı!
ABONE OL

Cim Bom'a Kaan Ayhan müjdesi... Türk Milli Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu, kulübü Fortuna Düsseldorf'un Almanya'da bir alt lige düşmesiyle ayrılık kararı alırken, Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Bir süredir hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak menajerler aracılığıyla temas kurduğu Kaan'dan, "Fatih Terim'le seve seve çalışırım" cevabını aldığı öğrenildi. Terim'in milli formayı da verdiği başarılı savunmacı, onun döneminde stoper, sağ bek, hatta ön libero olarak görev yapmıştı. Fatih hoca tam da bu joker özellikleri ve elbette ki yabancı kısıtlamasının tekrar devreye gireceği yeni sezonda Türk pasaportunun da etkisiyle, bu transferin mutlaka yapılmasını istiyor.

Transfer haberleri | Kaan Ayhan, Galatasaraya yeşil ışık yaktı

2 milyon Euro'ya serbest

Kaan Ayhan'ın yeşil ışık yakması, Galatasaray Yönetimi'nin işleri daha da hızlandırmasını sağladı. Alman kulübünün daha önce 7.5 milyon Euro istediği Milli oyuncunun, Fortuna Düsseldorf ligden düştüğü için sözleşmesi gereği 2 milyon Euro'ya serbest kalacak olması Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Bu transferi bitirmeye kararlı olan Sarı-Kırmızılılar, bonservis için gereken parayı da büyük ihtimalle Luyindama'nın gidişiyle karşılayacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberler - Batuhan Karadeniz fırtınası! Şampiyon...

14 milyon Euro gelebilir

Kongolu stopere sakat olduğu dönemde bile İngiliz kulüplerinden transfer teklifleri geliyordu. Normal şartlar altında Luyindama'yı geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmak isteyen, ancak sakatlık sebebiyle görüşmeleri askıya alan Aston Villa'nın, Premier Lig'de kalmayı garantilemesiyle tekrar harekete geçeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın bonservisinden 12-14 milyon Euro arasında bir gelir elde edebilir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'ın ilk transferini Skorer'e açıkladı!

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Jan Vesely ve çocuğunun havuz keyfi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı!
    Transfer haberleri | Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı!
  2. Ali Şafak Öztürk: Podolski Antalya'da çok mutlu
    Ali Şafak Öztürk: Podolski Antalya'da çok mutlu
  3. Bakan Kasapoğlu'ndan Tuzlaspor'a tebrik
    Bakan Kasapoğlu'ndan Tuzlaspor'a tebrik
  4. Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak
    Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak
  5. Transfer haberleri | N'Sakala, Beşiktaş'a imzayı attı
    Transfer haberleri | N'Sakala, Beşiktaş'a imzayı attı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Novak'a 3 yıllık imza

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Novak'a 3 yıllık imza

Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım

Son dakika haberler - Hulk: Türkiye’den teklif aldım

Ziraat Türkiye Kupası'nda final: Trabzonspor - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda final: Trabzonspor - Alanyaspor

Galatasaray’da forma ve logo tartışması!

Galatasaray’da forma ve logo tartışması!

Sıradaki Haber