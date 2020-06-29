Transfer Haberleri | Kaan Ayhan Kimdir? Kaş Yaşında?

Milli oyuncu Kaan Ayhan transfer gündeminde yer alan oyunculardan biri. Adı Galatasaray ile geçen futbolcu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Kaan Ayhan Kimdir? Kaç yaşında?

A Milli takımımızın formasını da giyen Kaan Ayhan 25 yaşında ve 1.85 boyunda. Stoper bölgesinde görev yapan oyuncu son olarak Düsseldorf forması giyiyor. Transferi gündeminde adı sık sık geçen oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan milli futbolcu 2016 yılında 500.000 euro karşılığında Fortuna Düsseldorf’a transfer olmuştu. Bu sezon Bundesliga’da 31 maçta görev yapan oyuncunun Transfermarkt’a göre güncel değeri 7 milyon euro.